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| | Первая группа боевиков сложила оружие и покинула Восточную Гуту

Первая группа боевиков сложила оружие и покинула Восточную Гуту

Сегодня, 14:51
В Сирии через гуманитарный коридор покинули Восточную Гуту 13 террористов, предварительно сложив оружие. Информацию об этом сообщили представители Центра по примирению враждующих сторон.

Первая группа боевиков сложила оружие и покинула Восточную Гуту

 

Первая группа боевиков запрещенных организаций сдалась. Правительственные войска Сирии предложили террористам сложить оружие и 13 человек решили больше не подвергать свои жизни опасностям. Ситуация в Восточной Гуте далека от идеальной. В пригороде Дамаска усиливаются противостояния боевиков с местными жителями. По мнению главы Центра изучения стран Ближнего Востока Семена Багдасарова, террористы не собираются сдаваться. Они намерены противостоять правительственным войскам до конца, поэтому в ближайшее время необходимо ожидать кровавых атак и очередных жертв.

10 марта в Восточной Гуте началась гуманитарная пауза. Через открытый коридор вышла первая группа террористов. Ранее местные жители жаловались на то, что члены запрещенных организаций не дают им покидать опасный район. По словам Багдасарова, злоумышленники в дальнейшем будут использовать рядовых граждан в качестве прикрытия.
Домбровский Сергей
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