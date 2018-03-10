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| | Путин удивляется «пурге», которую иногда несет Песков

Путин удивляется «пурге», которую иногда несет Песков

Сегодня, 14:45
Президент России Владимир Путин признался, что не всегда может контролировать высказывания своих подчиненных. В его администрации работает свыше двух тысяч человек, и уследить за всеми крайне сложно. Как оказалось, глава государства не всегда ведает, что говорит его пресс-представитель Дмитрий Песков.

Путин удивляется «пурге», которую иногда несет Песков

 

Путин иногда удивляется, какую «пургу» несет его пресс-секретарь по телевизору и искренне недоумевает, кто ему поручил это говорить. В том числе, президент не всегда ответственен за высказывания своих сотрудников о взаимодействии с США. Он добавил, что ему гораздо интереснее то, что происходит в Госдуме, нежели в американском Конгрессе.

В частности, в беседе шла речь о заявлении представителя российского лидера по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских. Чиновник высказался, что недалек тот момент, когда в информационном пространстве США и РФ будут говорить на равных. Когда президента попросили пролить свет на смысл этого заявления, он и парировал, что это нужно спрашивать у того, кто сказал. Он подчеркнул, что не может контролировать все.
Дарья Светозарова
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