Путин удивляется «пурге», которую иногда несет Песков

Путин иногда удивляется, какую «пургу» несет его пресс-секретарь по телевизору и искренне недоумевает, кто ему поручил это говорить. В том числе, президент не всегда ответственен за высказывания своих сотрудников о взаимодействии с США. Он добавил, что ему гораздо интереснее то, что происходит в Госдуме, нежели в американском Конгрессе.
В частности, в беседе шла речь о заявлении представителя российского лидера по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских. Чиновник высказался, что недалек тот момент, когда в информационном пространстве США и РФ будут говорить на равных. Когда президента попросили пролить свет на смысл этого заявления, он и парировал, что это нужно спрашивать у того, кто сказал. Он подчеркнул, что не может контролировать все.