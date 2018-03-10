Путин не подтвердил домыслы о связи виолончелиста Ролдугина с его финансами

Подтвердив, что известный виолончелист по имени Сергей Ролдугин является его близким другом, Владимир Путин опроверг возникшие домыслы о том, что музыкант каким-то образом связан с его финансовыми средствами.

По словам Владимира Путина, Рогдулин является одним из его близких друзей, а также выдающимся музыкальным деятелем. Президент РФ заявил о том, что он не в полной мере осведомлён о деталях личных дел виолончелиста, однако, Путин также заверил, что у Сергея Ролдугина достаточный доход для того, чтобы позволить себе купить нужные ему музыкальные инструменты. Напомним, журналисты интересовались у Владимира Путина тем, откуда у виолончелиста взялись достаточные финансовые средства для приобретения довольно редких музыкальных инструментов.

Александр Вест

Также у президента России поинтересовались тем, не покупал ли виолончелист свои инструменты, пользуясь его финансами, на что Владимир Путин ответил отрицательно. Также российский лидер заметил, что уже многие годы музыкант продвигает российскую культуру за границей, используя личные финансовые средства.