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| | Путин увидел свои фотографии верхом на медведе

Путин увидел свои фотографии верхом на медведе

Сегодня, 08:33
Президент РФ В.В.Путин сообщил в ходе интервью, что пользователи регулярно распространяют по интернету его фотографии верхом на медведе. Такое заявление глава страны сообщил телеканалу NBC.

Путин увидел свои фотографии верхом на медведе

 

На самом деле, президент не совершал таких «подвигов», но опытные мастера фотомонтажа смогли создать правдоподобный снимок, где Владимир Путин оседлал косолапого.

«Я никогда не скакал на медведе, но такие фото существуют», - поведал глава России в интервью.

Президент подчеркнул, положительно относится к тому, что находясь вне депутатского кресла, запечатлён без футболки. Владимир Путин считает, что в такой атмосфере его «расслабляет».

Управляющий страны отметил, что у него масса снимков в рабочей обстановке, но такими фото мало кто интересуется.

Напомним, 7 марта опубликовали документальные кадры где президент России встретил медведя, когда находился на отдыхе. На ролике можно увидеть как глава государства стоит на деревянном мостике, который построен через реку. Неподалеку от постройки в воде разгуливал медведь.
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