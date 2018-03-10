Трамп подтвердил жестокость в видеоиграх сценой теракта в аэропорту Москвы

Данная встреча прошла в закрытом режиме в Белом доме без участия представителей прессы. Предположительно, такие действия являются ответными мерами Дональда Трампа на случившуюся в школе Паркленда трагедию, в которой жизни лишились 17 человек и ещё несколько получили тяжёлые ранения. Участники данной закрытой встречи после её окончания заметили, что она отличалась продуктивностью и была довольно странной. В ходе обсуждения данной проблемы Трамп продемонстрировал всем участникам разъяснительной беседы видео, на котором были собраны наиболее жестокие моменты из различных видеоигр.
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