Трамп подтвердил жестокость в видеоиграх сценой теракта в аэропорту Москвы

Американский президент Дональд Трамп обсудил с представителями общественности, игровой индустрии и конгрессменами тему излишней жестокости в компьютерных играх, продемонстрировав видео с нарезкой моментов её проявления.

Одной из представленных игр был прославленный шутер от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, в котором игроку требовалось расстреливать мирных людей в московском аэропорту, чтобы не встать под подозрение во время работы под прикрытием среди террористов.

Александр Вест

Данная встреча прошла в закрытом режиме в Белом доме без участия представителей прессы. Предположительно, такие действия являются ответными мерами Дональда Трампа на случившуюся в школе Паркленда трагедию, в которой жизни лишились 17 человек и ещё несколько получили тяжёлые ранения. Участники данной закрытой встречи после её окончания заметили, что она отличалась продуктивностью и была довольно странной. В ходе обсуждения данной проблемы Трамп продемонстрировал всем участникам разъяснительной беседы видео, на котором были собраны наиболее жестокие моменты из различных видеоигр.