10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Путин увидел свои фотографии верхом на медведе В Сети появилась запись переговоров пилотов «American Airlines», которые стали очевидцами появления НЛО Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба
| | Трамп подтвердил жестокость в видеоиграх сценой теракта в аэропорту Москвы

Трамп подтвердил жестокость в видеоиграх сценой теракта в аэропорту Москвы

Сегодня, 08:31
Американский президент Дональд Трамп обсудил с представителями общественности, игровой индустрии и конгрессменами тему излишней жестокости в компьютерных играх, продемонстрировав видео с нарезкой моментов её проявления.

Трамп подтвердил жестокость в видеоиграх сценой теракта в аэропорту Москвы

 

Данная встреча прошла в закрытом режиме в Белом доме без участия представителей прессы. Предположительно, такие действия являются ответными мерами Дональда Трампа на случившуюся в школе Паркленда трагедию, в которой жизни лишились 17 человек и ещё несколько получили тяжёлые ранения. Участники данной закрытой встречи после её окончания заметили, что она отличалась продуктивностью и была довольно странной. В ходе обсуждения данной проблемы Трамп продемонстрировал всем участникам разъяснительной беседы видео, на котором были собраны наиболее жестокие моменты из различных видеоигр.

 
Одной из представленных игр был прославленный шутер от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, в котором игроку требовалось расстреливать мирных людей в московском аэропорту, чтобы не встать под подозрение во время работы под прикрытием среди террористов.

Александр Вест
Новости по теме
Трамп работает с конгрессменами ради понижения в стране налогов
Трамп работает с конгрессменами ради понижения в стране налогов

Вице-президент Соединённых Штатов заявил о том, что администрация страны под влиянием Дональда Трампа собирается снизить налоги для корпораций на, минимум, 15

Трамп обсудил со своим советником северокорейскую угрозу
Трамп обсудил со своим советником северокорейскую угрозу

Президент США Дональд Трамп обсудил со своим советником по национальной безопасности, которым является генер-лейтенант Герберт Макмастер, северокорейскую

В Белом Доме прошла встреча Мишель Обамы и Мелании Трамп
В Белом Доме прошла встреча Мишель Обамы и Мелании Трамп

Первая леди США Мишель Обама провела встречу с женой победителя выборов Меланией Трамп в Белом Доме. Данную информацию опубликовало иностранное информационное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости