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| | Генерал НАТО предполагает, что РФ лишит Штаты военного превосходства

Генерал НАТО предполагает, что РФ лишит Штаты военного превосходства

Вчера, 21:38
Россия превзойдет военные возможности Соединенных штатов в Европе к 2025 году, сообщил командующий силами НАТО генерал Кертис Скапаротти. Он очень опасается, что темпы модернизации вооруженных сил Россией могут лишить США влияния в Евросоюзе.

Генерал НАТО предполагает, что РФ лишит Штаты военного превосходства

 

Кертис Скапаротти заявил, что из-за скорости обновления российскими военными своих вооружений Пентагон не может снижать уровень и темпы модернизации своей армии. В худшем случае, россияне оспорят господство американской армии во всех направлениях через семь лет.

Главнокомандующий НАТО оценил уровень контроля морских путей Арктики Россией. Скапаротти рассказал, что если Кремль пожелает контролировать Северный морской путь, то организует контроль на протяжении двух или трех лет, в то время как американцы весьма отстают даже в этом направлении.

Стоит отметить, что глава России Владимир Путин презентовал в послании к Федеральному собранию новейшие виды отечественного вооружения, которые не имеют аналогов во всем мире. Среди них подводные беспилотные аппараты, ракетные комплексы «Сармат» и «Кинжал», ракеты с ядерными энергоустановками, а также гиперзвуковое и лазерное оружие.
Татьяна Преображенская
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