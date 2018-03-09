Посольство России: Дело Скрипаля могут засекретить

Дело о расследовании отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля могут вскоре засекретить. Так считают в посольстве России в Англии.

Никита Готский

По мнению российских дипломатов, изучение материалов дела Скрипаля следует по сценарию Александра Литвиненко, когда большая часть информации засекречена, а Москва не имеет доступа в данных расследования и возможности для их оценки. Об это российское посольство в британской столице сообщило на своей официальной странице в Twitter, прикрепив к посту изображение Литвиненко.Прежде вдова экс-офицера ФСБ заявила, что Лондон не может уберечь политэмигрантов от внешнего давления. По ее словам, теперь многие люди, получившие убежище, не могут чувствовать себя хорошо и безопасно послпе инцидентов со Скрипалем и Литвиненко. Последний работал в КГБ и ФСБ. В 2000 году бежал в Англию в связи с открытием на него уголовного дела.