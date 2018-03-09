Путин отметил актуальность шуток КВН

Ранее Путин посетил четвертьфинал высшей лиги КВН. Глава российского государства поблагодарил участников за их деятельность, выразив мнение, что штуки и выступления веселых и находчивых по-прежнему актуальны даже через многие годы. По словам Владимира Путина, когда люди вспоминают КВН, обсуждают его долголетие, талант юмористов, и именно за эти факторы КВН любят до сих пор миллионы поклонников шоу.
Показывает игру Первый канал. Само выступление участников клуба состоялись 1 марта. Путин посещает игры уже восьмой раз. Осенью минувшего года он вручил награду руководителю КВН Александру Маслякову «За заслуги перед Отечеством».