Путин отметил актуальность шуток КВН

Президент России Владимир Путин остался доволен выступлением участников КВН. Юмористов он поблагодарил за веселые шутки, отметив их актуальность.

Никита Готский

Ранее Путин посетил четвертьфинал высшей лиги КВН. Глава российского государства поблагодарил участников за их деятельность, выразив мнение, что штуки и выступления веселых и находчивых по-прежнему актуальны даже через многие годы. По словам Владимира Путина, когда люди вспоминают КВН, обсуждают его долголетие, талант юмористов, и именно за эти факторы КВН любят до сих пор миллионы поклонников шоу.Показывает игру Первый канал. Само выступление участников клуба состоялись 1 марта. Путин посещает игры уже восьмой раз. Осенью минувшего года он вручил награду руководителю КВН Александру Маслякову «За заслуги перед Отечеством».