Отравление шпиона Скрипаля: Британцы вспомнили про Березовского и российскую мафию

После отравления шпиона Сергея Скрипаля и его дочери власти Британии требуют от полиции проверить 14 таинственных моментов смерти российских граждан в пределах королевства. Инициировали расследование в комитете по внутренним делам страны.

Никита Готский

Как следует из материалов документа, речь идет о гибели предпринимателя Бориса Березовского, экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко и других граждан РФ. Подчеркивается, что у правоохранительных органов Великобритании их смерть не вызывает подозрений, но американская разведка подозревает, что гибель вышеупомянутых лиц связана с деятельностью российских спецслужб или мафии.До этого глава МИД России Сергей Лавров назвал неуместным сопоставление отравлений Литвиненко и Скрипаля. Он напомнил, что причина смерти бывшего работника ФСБ все еще не известна.