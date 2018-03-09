Отравление шпиона Скрипаля: Британцы вспомнили про Березовского и российскую мафию

Как следует из материалов документа, речь идет о гибели предпринимателя Бориса Березовского, экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко и других граждан РФ. Подчеркивается, что у правоохранительных органов Великобритании их смерть не вызывает подозрений, но американская разведка подозревает, что гибель вышеупомянутых лиц связана с деятельностью российских спецслужб или мафии.
До этого глава МИД России Сергей Лавров назвал неуместным сопоставление отравлений Литвиненко и Скрипаля. Он напомнил, что причина смерти бывшего работника ФСБ все еще не известна.