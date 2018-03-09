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| | Отравление шпиона Скрипаля: Британцы вспомнили про Березовского и российскую мафию

Отравление шпиона Скрипаля: Британцы вспомнили про Березовского и российскую мафию

Сегодня, 18:10
После отравления шпиона Сергея Скрипаля и его дочери власти Британии требуют от полиции проверить 14 таинственных моментов смерти российских граждан в пределах королевства. Инициировали расследование в комитете по внутренним делам страны.

Отравление шпиона Скрипаля: Британцы вспомнили про Березовского и российскую мафию

 

Как следует из материалов документа, речь идет о гибели предпринимателя Бориса Березовского, экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко и других граждан РФ. Подчеркивается, что у правоохранительных органов Великобритании их смерть не вызывает подозрений, но американская разведка подозревает, что гибель вышеупомянутых лиц связана с деятельностью российских спецслужб или мафии.

До этого глава МИД России Сергей Лавров назвал неуместным сопоставление отравлений Литвиненко и Скрипаля. Он напомнил, что причина смерти бывшего работника ФСБ все еще не известна.
Никита Готский
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