Пентагон: Подводные лодки США могут уничтожить Россию

В США на 100% уверены, что смогут отразить любую атаку Российской Федерации. Председатель по Стратегическому командованию ВС (военных сил) США генерал Джон Хайтер сделал такое заявление.

Генерал объявил такую новость на комитете по ВС, при этом процитировав слова главы РФ Владимира Путина, где президент рассказывал о новейших разработках России."Мы готовы к всевозможным угрозам, и никто не должен сомневаться в этом", - заявил председатель СКВС США.Джон Хайтен уверен, что Россия ничего не способна сделать Вашингтону, несмотря на перевес в плане военнослужащих.В конце слушания генерал подчеркнул, что в России не знают, где находятся американские подводные лодки, а они с легкостью могут разгромить страну.