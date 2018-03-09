Пентагон: Подводные лодки США могут уничтожить Россию

Генерал объявил такую новость на комитете по ВС, при этом процитировав слова главы РФ Владимира Путина, где президент рассказывал о новейших разработках России.
"Мы готовы к всевозможным угрозам, и никто не должен сомневаться в этом", - заявил председатель СКВС США.
Джон Хайтен уверен, что Россия ничего не способна сделать Вашингтону, несмотря на перевес в плане военнослужащих.
В конце слушания генерал подчеркнул, что в России не знают, где находятся американские подводные лодки, а они с легкостью могут разгромить страну.