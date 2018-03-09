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| | Пентагон: Подводные лодки США могут уничтожить Россию

Пентагон: Подводные лодки США могут уничтожить Россию

Сегодня, 17:18
В США на 100% уверены, что смогут отразить любую атаку Российской Федерации. Председатель по Стратегическому командованию ВС (военных сил) США генерал Джон Хайтер сделал такое заявление.

Пентагон: Подводные лодки США могут уничтожить Россию

 

Генерал объявил такую новость на комитете по ВС, при этом процитировав слова главы РФ Владимира Путина, где президент рассказывал о новейших разработках России.

"Мы готовы к всевозможным угрозам, и никто не должен сомневаться в этом", - заявил председатель СКВС США.

Джон Хайтен уверен, что Россия ничего не способна сделать Вашингтону, несмотря на перевес в плане военнослужащих.

В конце слушания генерал подчеркнул, что в России не знают, где находятся американские подводные лодки, а они с легкостью могут разгромить страну.
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