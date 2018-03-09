Госдеп обещает 11 млн долларов за данные об исламистах Пакистана

Вашингтон заплатит 11 миллионов долларов за данные о трех лидерах пакистанских исламистов. Об этом сообщили в Госдепе США.

Никита Готский

Американские власти предоставят пять миллионов за сведения, которые поспособствуют аресту лидера пакистанской группировки «Техрик-и-талибан Пакистан» Муллы Фазлуллы. Также Госдепартамент обещает по три миллиона за данные о месте нахождения главарей других связанных с вышеупомянутой организаций банд: Мангала Багха из «Лашкар-и-ислам» и Абдулы Вали («Джаммат-уль-Ахрар»).Фазлулла один из самых опасных исламистов Пакистана. Как подчеркнули в Госдепе, он возглавляет преступную группировку, взявшую на себя ответственность за многие теракты, направленные против интересов Пакистана и США. Три года назад Штаты включили его в список террористов. Его подозревают в причастности к неудачному теракту в 2010 на Таймс-сквер, когда один из исламистов хотел взорвать бомбу на улице. Ведомство страны заявило, что все эти лица совершали акты терроризма, угрожавшие безопасности США и ее населения.