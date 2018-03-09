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| | Сергей Аксенов отжался 18 раз в рамках флешмоба ко дню выборов

Сергей Аксенов отжался 18 раз в рамках флешмоба ко дню выборов

Сегодня, 16:46
Крымский лидер Сергей Аксенов занимался спортом в честь выборов президента России. Ему удалось отжаться 18 раз от пола.

Сергей Аксенов отжался 18 раз в рамках флешмоба ко дню выборов

 

Аксенов получил эстафету от своего ярославского коллеги Дмитрия Миронова и отжался 18 раз в рамках флешмоба ко дню выборов очередного главы российского государства. До этого Миронов 18 раз нанес удары по хоккейным воротам, приняв участие в акции. Позже он передал эстафету лидеру Крыма Аксенову и Антону Алиханову, управляющему Калининградской областью.

Сергей Аксенов отжался 18 раз в рамках флешмоба ко дню выборов

 

О выполнении обязательства крымский политик рассказал в Instagram. «Отжимаюсь 18 раз», - заявил Аксенов и принялся отжиматься в тренажерном зале. Далее станет показывать свои спортивные умения шеф Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Вчера Сергей Аксенов поздравлял жительниц Крыма с 8 марта. Он пожелал им здоровья, благополучия и весеннего настроения, отметив, что женщины вносят немалый вклад в развитие экономики региона и всей России.
Никита Готский
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