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| | Папа Римский Франциск прибудет в Латвию с визитом 24 сентября

Папа Римский Франциск прибудет в Латвию с визитом 24 сентября

Сегодня, 16:37
В связи со 100-летним юбилеем независимости Латвии республику 24 сентября с государственным визитом посетит Папа Римский Франциск. Информацию о приезде Папы Римского обнародовала пресс-служба президента Латвии.

Папа Римский Франциск прибудет в Латвию с визитом 24 сентября

 

Раймондс Вейонис, являющийся президентом Латвии, заявил о том, что прибытие Папы Римского Франциска в республику является большой честью для всего народа латвийского государства. По словам Вейониса, 100-летие празднования независимости Латвии следует считать точкой отсчёта для всей работы, которая помогла осуществить установку прочного фундамента для достойной жизни всех будущих поколений. Президент Латвии заявил, что приезд Папы Римского Франциска сможет сделать республику справедливее, лучше и сплоченнее.

В рамках государственного визита Папа Римский встретится не только с Раймондсом Вейонисом, но и с другими высокопоставленными лицами латвийского правительства, а также с некоторыми представителями общественности.
Александр Вест
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