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| | СБУ: Раскрыто покушение на Петра Порошенко

СБУ: Раскрыто покушение на Петра Порошенко

Сегодня, 16:34
СБУ обвиняют главу по освобождению пленных из организации «Офицерский корпус» по трём статьям: «Обращение с оружием без права не использование», «Подготовка к преступлению» и «Акт терроризма». Владимира Рубана задержали на Международный Женский День, на линии соприкосновения, между территорией ДНР и украинской стороной.

СБУ: Раскрыто покушение на Петра Порошенко

 

По данным службы безопасности Украины, Владимир Рубан собирался напасть на Петра Порошенко. Также глава по освобождению пленных собирался «изолировать» и других депутатов киевской власти. СБУ заявили, что Рубан готовил «массовое убийство киевлян», а также планировал «дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране».

Опираясь на текст обвинения, что предоставили украинские СМИ, можно узреть, что злоумышленник намерен был обстрелять Верховную Раду с помощью миномётов, а когда оказался бы внутри, разнёс бы всё вокруг. После выполненной миссии Рубан собирался якобы «захватить парламент».

Сам же член по освобождению пленных считает, что он не имел и мысли быть агрессором Киева. Глава «Офицерского корпуса» считает, что вся операция по задержанию была спланирована военнослужащим с позывным Кедр. Владимир Рубан всячески отвергает свою вину. Обвиняемый подметил, что он и вправду ехал за рулём авто, в котором было оружие, но как водитель. Он не знал, что внутри кузова имеется незаконный груз.
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