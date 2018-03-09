10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба Новый тизер: Гринч вновь похитит Рождество Михаил Ефремов задержал спектакль в Самаре и послал зрителей матом
| | Евросоюз выделит миллиард евро макрофинансовой поддержки Украине

Евросоюз выделит миллиард евро макрофинансовой поддержки Украине

Сегодня, 16:24
Новая четвертая программа по макрофинансовой помощи Украине была предложена представителями Еврокомиссии накануне. Размер выделяемых денег составит 1 миллиард евро. Информацию уже подтвердили в ходе публикации сообщения Еврокомиссии.

Евросоюз выделит миллиард евро макрофинансовой поддержки Украине

 

«Сотрудники Еврокомиссии одобряют предложение относительно новой программы макрофинансовой помощи, что должна оказываться Украине в размере до миллиарда евро для того, чтобы поддерживать экономическую стабилизацию и структурные реформы», - отмечается в релизе.

На данный момент на пути к принятию законопроекта стоят Совет ЕС и Европарламент, которые первыми должны одобрить решение. Еврокомиссар по вопросам финансов Пьер Московиси призывает власти Украины активнее продвигать реформы, дабы построить «более справедливую и стабильную страну».

Президент Украины Петр Порошенко также заявил, на данный момент ожидает, что Еврокомиссия объявит о новой программе финансовой помощи, которая составит 1,8 миллиарда евро. В ЕК добавили, что пока не имеют возможности по выдаче последнего транша из программы макрофинансовой помощи. Не исключается, однако, возможность выработки аналогичной программы по поддержке.
Николай Офицеров
Новости по теме
Еврокомиссия не может выдать Украине очередной транш
Еврокомиссия не может выдать Украине очередной транш

В Еврокомиссии объявили о том, что организация не может перевести Киеву последний транш кредита по программе макрофинансовой помощи. При этом ЕК не исключает

ЕС отложил до конца 2014 года финансовую помощь Украине в размере 760 млн евро
ЕС отложил до конца 2014 года финансовую помощь Украине в размере 760 млн евро

Петр Порошенко и Жозе Мануэль Баррозу провели телефонные переговоры, результатом которых стала отсрочка макрофинансовой помощи Украине в размере 760 млн евро

Евросоюз выделит Украине 1 миллиард евро по решению МВФ
Евросоюз выделит Украине 1 миллиард евро по решению МВФ

Евросоюз согласился в предоставлении Украине большого пакета финансовой помощи. Сумма выделенного кредита составит более 1 миллиарда евро. Такое заявление

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости