Евросоюз выделит миллиард евро макрофинансовой поддержки Украине

Новая четвертая программа по макрофинансовой помощи Украине была предложена представителями Еврокомиссии накануне. Размер выделяемых денег составит 1 миллиард евро. Информацию уже подтвердили в ходе публикации сообщения Еврокомиссии.

Николай Офицеров

», - отмечается в релизе.На данный момент на пути к принятию законопроекта стоят Совет ЕС и Европарламент, которые первыми должны одобрить решение. Еврокомиссар по вопросам финансов Пьер Московиси призывает власти Украины активнее продвигать реформы, дабы построить «более справедливую и стабильную страну».Президент Украины Петр Порошенко также заявил, на данный момент ожидает, что Еврокомиссия объявит о новой программе финансовой помощи, которая составит 1,8 миллиарда евро. В ЕК добавили, что пока не имеют возможности по выдаче последнего транша из программы макрофинансовой помощи. Не исключается, однако, возможность выработки аналогичной программы по поддержке.