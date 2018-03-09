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| | Гуманитарный конвой достиг Восточной Гуты

Гуманитарный конвой достиг Восточной Гуты

Сегодня, 16:17
Владимир Золотухин, занимающий должность официального представителя в Центре по примирению воюющих сторон, заявил о том, что конвой с гуманитарной помощью достиг Восточной Гуты.

Гуманитарный конвой достиг Восточной Гуты

 

В данный момент всё ещё осуществляется обстрел боевиками Дамаска, а также всех жителей Восточной Гуты, которые стараются покинуть зону боевых действий. Конвой с гуманитарной помощью для пострадавших в конфликте граждан состоит из 15 грузовых автомобилей, наполненных различными медикаментами, а также съестными продуктами. После разгрузки конвоя, грузовики могут заполнить мирными жителями, а также боевиками, которые изъявили желание покинуть зону конфликта вместе со своими семьями.

Гуманитарный конвой достиг Восточной Гуты

 

Напомним, около 50 семей в данный момент находятся в районе южного гуманитарного коридора в непосредственной близости к населённому пункту Млеха. Все собравшиеся люди желают покинуть территорию Восточной Гуты.
Александр Вест
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