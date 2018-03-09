10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба Новый тизер: Гринч вновь похитит Рождество Михаил Ефремов задержал спектакль в Самаре и послал зрителей матом
| | Ким Чен Ын и Трамп заявили о намерении провести встречу

Ким Чен Ын и Трамп заявили о намерении провести встречу

Сегодня, 16:09
Официальные представители Белого дома подтвердили данные о том, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ким Чен Ын и Трамп заявили о намерении провести встречу

 

Также в Белом доме заявили, что встреча глав США и Северной Кореи никак не отразится на положении установленных ранее санкций против КНДР. В свою очередь, представители Северной Кореи заявили о том, что на время они согласны приостановить все ракетные испытания и ядерные исследования, из-за которых негодует мировая общественность, опасаясь очередного глобального конфликта.

Сара Сандерс, являющаяся официальным пресс-секретарём Белого дома, заявила о том, что в ближайшее время будут определены место проведения встречи лидеров государств, а также удобное для обеих сторон время. Сандерс пояснила, что давление, которое оказывает США на КНДР, продолжится с той же силой, что и ранее.
Александр Вест
Новости по теме
Трамп поблагодарил Россию и Китай за одобрение санкций против КНДР
Трамп поблагодарил Россию и Китай за одобрение санкций против КНДР

Глава США Дональд Трамп поблагодарил Россию и Китай за одобрение санкций против КНДР. Такое заявление сделала пресс-секретарь американского президента Сара

Трамп приветствует ужесточение санкций против КНДР
Трамп приветствует ужесточение санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп приветствует ужесточение санкций против КНДР, которое было принято единогласно со стороны членов Совбеза ООН. Об этом американский

Трамп не против встретиться с Ким Чен Ыном, который разозлил его
Трамп не против встретиться с Ким Чен Ыном, который разозлил его

Дональд Трамп подметил, что не против встречи с Ким Чен Ыном, несмотря на действия лидера Северной Кореи, которые вызвали бурю негативных эмоций у США.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости