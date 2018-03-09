Ким Чен Ын и Трамп заявили о намерении провести встречу

Официальные представители Белого дома подтвердили данные о том, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Александр Вест

Также в Белом доме заявили, что встреча глав США и Северной Кореи никак не отразится на положении установленных ранее санкций против КНДР. В свою очередь, представители Северной Кореи заявили о том, что на время они согласны приостановить все ракетные испытания и ядерные исследования, из-за которых негодует мировая общественность, опасаясь очередного глобального конфликта.Сара Сандерс, являющаяся официальным пресс-секретарём Белого дома, заявила о том, что в ближайшее время будут определены место проведения встречи лидеров государств, а также удобное для обеих сторон время. Сандерс пояснила, что давление, которое оказывает США на КНДР, продолжится с той же силой, что и ранее.