В Сербии отказались признать Геноцид армян

Сербский парламент отклонил предложение оппозиционных политиков относительно признания Геноцида армян реально существующим фактом. За последнее десятилетие подобные предложения возникали уже несколько раз и были представлены в парламенте Сербии, однако они всегда отклонялись.

Николай Офицеров

Признающую геноцид полутора миллиона армян в Османской Турции резолюцию на этот раз представил бывший премьер-министр Сербии Зоран Зивкович, который на данный момент стоит во главе политической силы «Новая партия». В беседе с сербскими СМИ Зивкович подчеркнул важность того, насколько важно уточнять позицию официального Белграда в данном вопросе, напомнив, что данная трагедия XX века была признана большинством штатов США и Россией.Сербия, население которой составляет около 7 миллионов человек, также в начале XX века находившаяся в составе Османской империи, является одной из тех стран, где армянская диаспора довольно немногочисленна. По разным оценкам, в стране обитает до 300 армян.Несмотря на данный факт, президент Сербии был одним из тех политических лидеров, которые приняли в 2015 году участие в шествии, посвященному столетию Геноцида армян.», - заявил тогда Томислав Николич.