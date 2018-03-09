10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба Новый тизер: Гринч вновь похитит Рождество Михаил Ефремов задержал спектакль в Самаре и послал зрителей матом
| | В Сербии отказались признать Геноцид армян

В Сербии отказались признать Геноцид армян

Сегодня, 15:33
Сербский парламент отклонил предложение оппозиционных политиков относительно признания Геноцида армян реально существующим фактом. За последнее десятилетие подобные предложения возникали уже несколько раз и были представлены в парламенте Сербии, однако они всегда отклонялись.

В Сербии отказались признать Геноцид армян

 

Признающую геноцид полутора миллиона армян в Османской Турции резолюцию на этот раз представил бывший премьер-министр Сербии Зоран Зивкович, который на данный момент стоит во главе политической силы «Новая партия». В беседе с сербскими СМИ Зивкович подчеркнул важность того, насколько важно уточнять позицию официального Белграда в данном вопросе, напомнив, что данная трагедия XX века была признана большинством штатов США и Россией.

Сербия, население которой составляет около 7 миллионов человек, также в начале XX века находившаяся в составе Османской империи, является одной из тех стран, где армянская диаспора довольно немногочисленна. По разным оценкам, в стране обитает до 300 армян.

Несмотря на данный факт, президент Сербии был одним из тех политических лидеров, которые приняли в 2015 году участие в шествии, посвященному столетию Геноцида армян.

«Мы не могли не быть здесь, даже не рассматривали возможность проигнорировать приглашение по приезду», - заявил тогда Томислав Николич.
Николай Офицеров
Новости по теме
Пресс-секретарь президента Турции: Готовится ответ на признание ФРГ геноцида армян
Пресс-секретарь президента Турции: Готовится ответ на признание ФРГ геноцида армян

Ибрагим Калыны, пресс секретарь турецкого президента, заявил, что Турция готовится к ответным действиям на решение принятое бундестагом о геноциде армян во

МИД РФ: Турция неадекватно реагирует на решение Германии признать геноцид армян
МИД РФ: Турция неадекватно реагирует на решение Германии признать геноцид армян

Реакция Турции на решение ФРГ признать геноцид армян неадекватна, заметил Сергей Лавров, глава МИД РФ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Бундестаг признал преступления против армян в 1915 году геноцидом
Бундестаг признал преступления против армян в 1915 году геноцидом

Депутаты бундестага утвердили резолюцию, признающую преступления против армян, совершенные в 1915 году фактом геноцида. Документ получил одобрение большинства

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости