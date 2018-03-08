Кадыров показал, что станет с теми, кто не поздравил жену с 8 марта

Чеченский лидер Рамзан Кадыров опубликовал юмористический ролик из индийского кино. В нем президент республики рассказал, что будет с теми, кто не поздравил женщин с 8 марта.

Данная запись являет собой отрезок из индийского кинофильма с имеющимся шутливым переводом. В ролике один из персонажей интересуется у группы парней, кто из них еще не приобрел цветы для своей возлюбленной. Один из них признается, что пока не поздравил жену. В результат он получил удар по лицу от героя, и затем идет за подарком.

Никита Готский

Прежде с Международным женским днем жительниц России поздравили мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Кремлевский лидер прочитал стихи автора Андрея Дементьева по этому поводу.