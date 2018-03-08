Пушков прокомментировал требование "Нафтогаза" к жителям Украины потреблять менее газа

Киев обвиняет граждан Украины в чрезмерном потреблении газа. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал такое заявление политиков соседней страны.

Никита Готский

Как считает глава комиссии Совфеда по информационной политике, обвинения одного из руководителей украинской компании «Нафтогаз» в адрес обычных людей являются неуместными. Также он считает, что и далее киевский режим будет «выстреливать» подобными фразами.Ранее шеф «Нафтогаза» Андрей Кобелев заявил, что население Украины потребляет очень много «голубого» топлива. Он считает, что государство оказалось в некоем замкнутом круге из-за действий Москвы и тех парламентариев, поддерживающих Кремль. Он потребовал, чтобы люди перестали много потреблять газа.Пушков считает, что дальше ситуация ухудшится. К примеру, когда Украина станет приобретать недешевый сжижженый газ у иностранцев, когда он будет на вес золота.