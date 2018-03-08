Саакашвили: Режим Порошенко помешает проведению митинга 18 марта

Киев собирается помешать проведению марша 18 марта на Крещатике. Об этом рассказал грузинский политик Михаил Саакашвили.

Никита Готский

Как пишет бывший глава Одесской области, в администрации президента Украины Петра Порошенко создан штаб по нейтрализации марша, который намечен на 18 марта. Саакашвили сообщает, что в украинской столице в этот день планируется проведение масштабных мероприятий на Крещатике главной улице Киева. Экс-президент Грузии уверяет, что режим остерегается мирных шествий, так как они якобы провоцируют разброд во власти и увеличивают их перед всем миром, а именно этого, как считает Саакашвили, Порошенко боится более всего.Прежде Михаил Саакашвили призвал своих соратников участвовать в митинге, требуя отставки главных политических деятелей Украины: Петра Порошенко, Юрия Луценко и Арсена Авакова.