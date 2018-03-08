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| | Саакашвили: Режим Порошенко помешает проведению митинга 18 марта

Саакашвили: Режим Порошенко помешает проведению митинга 18 марта

Вчера, 21:10
Киев собирается помешать проведению марша 18 марта на Крещатике. Об этом рассказал грузинский политик Михаил Саакашвили.

Саакашвили: Режим Порошенко помешает проведению митинга 18 марта

 

Как пишет бывший глава Одесской области, в администрации президента Украины Петра Порошенко создан штаб по нейтрализации марша, который намечен на 18 марта. Саакашвили сообщает, что в украинской столице в этот день планируется проведение масштабных мероприятий на Крещатике главной улице Киева. Экс-президент Грузии уверяет, что режим остерегается мирных шествий, так как они якобы провоцируют разброд во власти и увеличивают их перед всем миром, а именно этого, как считает Саакашвили, Порошенко боится более всего.

Прежде Михаил Саакашвили призвал своих соратников участвовать в митинге, требуя отставки главных политических деятелей Украины: Петра Порошенко, Юрия Луценко и Арсена Авакова.
Никита Готский
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