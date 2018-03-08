Бойцы АТО вернули Порошенко награды в Виннице

В Виннице двое военных Виктор Хомяк и Вильгельм Крой вернули главе украинского государства Петру Порошенко награды за участие в АТО. Данное происшествие возникло в зале местного областного совета после очередной безуспешной попытки открыть новую сессию.
Бойцы АТО вернули Порошенко награды в ВинницеСегодня, 18:37
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