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| | Бойцы АТО вернули Порошенко награды в Виннице

Бойцы АТО вернули Порошенко награды в Виннице

Сегодня, 18:37
Участвовавшие в АТО солдаты возвратили президенту Украины Петру Порошенко ранее полученные медали. Об этом пишут в соцсети винницкие активисты.
 

Бойцы АТО вернули Порошенко награды в Виннице

 

В Виннице двое военных Виктор Хомяк и Вильгельм Крой вернули главе украинского государства Петру Порошенко награды за участие в АТО. Данное происшествие возникло в зале местного областного совета после очередной безуспешной попытки открыть новую сессию.
 
Сообщается, что один из бойцов приблизился к микрофону и отметил, что после избиения его сподвижников возле стен ВРУ он не хочет являться обладателем награды от Порошенко. Второй солдат тоже возвратил награду, попросив отдать ее украинскому лидеру. Военнослужащие возмущаются работой чиновников, «повторяющих сценарий своих предшественников». Речь бойцов бурно поприветствовали все присутствующие.

Никита Готский
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