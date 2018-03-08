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От Редактора

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| | СМИ рассказали о «начале истерики» Порошенко

СМИ рассказали о «начале истерики» Порошенко

Сегодня, 16:49
Владимир Джабаров, занимающий должность первого заместителя председателя комитета Совфеда РФ, назвал заявление президента Украины Петра Порошенко, в котором он предсказал «разрушение» Российской Федерации, «началом истерики».

СМИ рассказали о «начале истерики» Порошенко

 

Джабаров заметил, что даже в том случае, если руководство «Газрома» вынудят выплатить определённую компенсацию посредством Стокгольмского суда, сотрудничество с украинской стороной вряд ли продолжится. Сенатор отметил, что вскоре украинский газопровод не будет представлять из себя ничего, кроме груды ржавого металла, что произойдёт сразу же после окончания строительства проекта «Северный поток-2». По словам Владимира Джабарова, лишь при таком исходе Украина прекратит давление на Россию.

Комментируя ситуацию с газовым спором между Украиной и Россией, Петр Порошенко заявил о том, что страну, которая не следует указаниям суда, а также не чтит законы, ждёт лишь разрушение.
Александр Вест
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