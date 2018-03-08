Министр обороны Великобритании назвал Россию источником возрастающей угрозы

Глава оборонного ведомства Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия является источником возрастающей угрозы, поскольку ведет агрессивную политику в отношении Украины, Эстонии и других стран восточного фронта. Министр считает, что Москва меняет методы борьбы с потенциальными врагами и «повышает уровень противостояния».

Дарья Светозарова

Уильямсон утверждает, что подобная градация имеет место в Северной Атлантике. По его словам, присутствие там российских субмарин увеличилось десятикратно за последние семь лет. В связи с возрастающей агрессивностью и решительностью РФ глава британского Минобороны предлагает изменить подход на другой, позволяющий нейтрализовать стремления Кремля. Уильямсон подчеркивает, что Великобритания не может попасть под верховенство другой страны в озвученных конфликтных зонах.Выступая перед Федеральным собранием 1 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена ни на кого нападать. А наращивание военных мощностей российский лидер объяснил необходимостью гарантировать мир на планете.