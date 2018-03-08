Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя Любименядолго: Фанаты гадают, кому Волочкова шлет любовные послания Гаджет iPhone 6 подешевел в пределах России до 23 000 рублей Сюрприз для Галкина: Киркоров признался Пугачевой в любви на 8 марта
| | Министр обороны Великобритании назвал Россию источником возрастающей угрозы

Министр обороны Великобритании назвал Россию источником возрастающей угрозы

Сегодня, 16:05
Глава оборонного ведомства Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия является источником возрастающей угрозы, поскольку ведет агрессивную политику в отношении Украины, Эстонии и других стран восточного фронта. Министр считает, что Москва меняет методы борьбы с потенциальными врагами и «повышает уровень противостояния».

Министр обороны Великобритании назвал Россию источником возрастающей угрозы

 

Уильямсон утверждает, что подобная градация имеет место в Северной Атлантике. По его словам, присутствие там российских субмарин увеличилось десятикратно за последние семь лет. В связи с возрастающей агрессивностью и решительностью РФ глава британского Минобороны предлагает изменить подход на другой, позволяющий нейтрализовать стремления Кремля. Уильямсон подчеркивает, что Великобритания не может попасть под верховенство другой страны в озвученных конфликтных зонах.

Выступая перед Федеральным собранием 1 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена ни на кого нападать. А наращивание военных мощностей российский лидер объяснил необходимостью гарантировать мир на планете.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Лондон направит в Румынию истребители в связи с
Лондон направит в Румынию истребители в связи с "самоуверенностью" России

Англия намерена отправить в Румынию четыре истребителя в целях патрулирования Черного моря из-за российской "самоуверенности". Об этом заявил новый министр

Министром обороны Великобритании стал Гэвин Уильямсон
Министром обороны Великобритании стал Гэвин Уильямсон

Консерватор Гэвин Уильямсон стал новым главой Минобороны Великобритании. Об этом пишет Sky News.

МИД Великобритании: Мы наблюдаем более агрессивную Россию
МИД Великобритании: Мы наблюдаем более агрессивную Россию

9 октября глава МИД Великобритании Майкл Фэллон заявил, что сейчас мир наблюдает более агрессивную Россию. РФ решила стать оппонентом западных стран, считает

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости