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Дочь Пескова «затравили» в соцсетях

Сегодня, 15:57
Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова стала жертвой кибербуллинга. Хейтеры атаковали ее странички в соцсетях, что привело девушку в ступор. Об этом она рассказала на встрече совета Госдумы по развитию информационного общества и СМИ.

Дочь Пескова «затравили» в соцсетях

 

На очередном заседании экспертного совета по информационным технологиям Елизавета Пескова рассказала о кибербуллинге. Она сама стала жертвой преследований в Сети. При этом ненавистники оскорбляют дочь пресс-секретаря президента РФ за умственные способности, предполагаемый образ жизни и внешность. Также нападки касаются близких девушки. Елизавета Пескова считает, что ее преследуют за то, что считают «персоной, причастной к политической системе».

Она призналась, что ее реакция на такую атаку прошла несколько фаз: оторопь и обиду, затем ненависть и желание доказать обратное. Елизавета несколько раз удаляла аккаунты, но это ни к чему не привело.
Виктория Озерова
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