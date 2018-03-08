Дочь Пескова «затравили» в соцсетях

На очередном заседании экспертного совета по информационным технологиям Елизавета Пескова рассказала о кибербуллинге. Она сама стала жертвой преследований в Сети. При этом ненавистники оскорбляют дочь пресс-секретаря президента РФ за умственные способности, предполагаемый образ жизни и внешность. Также нападки касаются близких девушки. Елизавета Пескова считает, что ее преследуют за то, что считают «персоной, причастной к политической системе».
Она призналась, что ее реакция на такую атаку прошла несколько фаз: оторопь и обиду, затем ненависть и желание доказать обратное. Елизавета несколько раз удаляла аккаунты, но это ни к чему не привело.