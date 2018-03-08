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| | Украинские националисты пригрозили срывом президентских выборов в России

Украинские националисты пригрозили срывом президентских выборов в России

Сегодня, 15:25
Представители популярных украинских националистических объединений заявили о том, что президентские выборы в России могут быть сорваны их усилиями. В планах националистов осуществить блокировку российских дипломатических учреждений.

Украинские националисты пригрозили срывом президентских выборов в России

 

Украинские националисты выступили с обращением к российскому сообществу, заметив, что проведение президентских выборов в 2018 году является крайне недопустимым, так как дата, назначенная для проведения выборов, совпадает с четвёртой годовщиной аннексии крымского полуострова. Всем людям, которые придут 18 марта не избирательные участки, националисты пообещали организовать «коридор позора». Также в списке угроз значится возможная блокировка зданий российских дипломатических учреждений, что сделает невозможным сбор голосов.

Напомним, российские дипломаты попросили обеспечения всех необходимых мер безопасности в связи с открытием избирательных участков в следующих украинских городах: Львов, Киев, Харьков, а также Одесса.
Александр Вест
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