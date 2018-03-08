Космонавт поздравил дам с 8 марта с борта МКС

Российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров обратился ко всем женщинам Земли с торжественным поздравлением в честь международного женского дня. Видеозапись с обращением к прекрасным дамам космонавт записал прямо на борту МКС.

В официальном Instagram-аккаунте Антона Шкаплерова появилась видеозапись, на которой космонавт запечатлел всю красоту Земли, открывающейся с борта Международной космической станции. Взяв в руки микрофон, Шкаплеров, в условиях полной невесомости, записал обращение ко всем представительницам прекрасного пола, поздравив их с праздником 8 Марта. Антон Шкаплеров заметил, что все подвиги, все научные и героические свершения, которые делают мужчины, они делают ради прекрасных дам.

Александр Вест

Космонавт поблагодарил женщин за всё, что они делают ради мужчин, пожелав им здоровья, благополучия и счастья, заметив, что прекрасные дамы и впредь будут вдохновлять мужчин на новые свершения.