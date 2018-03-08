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| | Генерал НАТО: У Москвы есть возможность улучшить отношения с альянсом

Генерал НАТО: У Москвы есть возможность улучшить отношения с альянсом

Сегодня, 15:08
Глава военного комитета НАТО генерала Петра Павел из Чехии заявил, что есть возможность улучшения отношений между Россией и альянсом.

Генерал НАТО: У Москвы есть возможность улучшить отношения с альянсом

 

Такое заявление сделал генерал во время разговора с журналистами, объясняя дальнейшее развитие отношений НАТО и России. Петр Павел сообщил, что для улучшения данных отношений необходимо, чтобы и Москва сделала некоторые шаги навстречу, которые показали бы заинтересованность государства в изменении теперешней ситуации. Также дипломат добавил, что трудно вести переговоры, когда на Украине и вокруг Крыма ситуация еще не решена.

Помимо этого, генерал настоятельно требует, чтобы Запад продолжил переговоры с Москвой по поводу разоружения в ядерной сфере. Дипломат подчеркнул, что данная ситуация может стать крайне опасной, если с самого начала не вести себя крайне щепетильно.
Анна Котова
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