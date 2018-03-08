Захарова назвала секреты своей красоты и женственности

В своем интервью отечественной прессе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова откровенно поделилась секретами собственной красоты и женственности. Как отмечает пресс-секретарь ведомства, ей очень нравится носить обувь на высоком каблуке, причем эта любовь перешла к ней в наследство от бабушки.

Николай Офицеров

», - утверждает, улыбаясь, Захарова.Представитель МИДа, помимо этого, выступает против стандартов стиля, которые навязываются в масс-медиа. Это она считает проявлением «несвободы человека», ведь каждый волен одеваться так, как ему кажется необходимым. Пресс-секретарь не прибегает к услугам стилистов никогда, даже когда выступает в рамках важных брифингов и на посольских приемах. Главное для нее - это сохранение канонов стиля casual.По долгу службы ей приходится оставаться на связи в любое время суток. Бывают нередко ситуации, когда понимаешь, что пока не отреагируешь - спать ложиться нельзя, а комментарий действительно может появиться и в два часа ночи. Отдыхать Захарова предпочитает, наводя красоту в своем доме и организовывая пространство. Она признается, что ей нравится отдых, который должен быть созидательным.