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| | Захарова назвала секреты своей красоты и женственности

Захарова назвала секреты своей красоты и женственности

Сегодня, 15:02
В своем интервью отечественной прессе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова откровенно поделилась секретами собственной красоты и женственности. Как отмечает пресс-секретарь ведомства, ей очень нравится носить обувь на высоком каблуке, причем эта любовь перешла к ней в наследство от бабушки.

Захарова назвала секреты своей красоты и женственности

 

«Моя бабушка всю жизнь ходила на каблуках, правда они были невысокими. Вплоть до самого последнего года своей жизни у нее нога была «оформлена», - утверждает, улыбаясь, Захарова.

Представитель МИДа, помимо этого, выступает против стандартов стиля, которые навязываются в масс-медиа. Это она считает проявлением «несвободы человека», ведь каждый волен одеваться так, как ему кажется необходимым. Пресс-секретарь не прибегает к услугам стилистов никогда, даже когда выступает в рамках важных брифингов и на посольских приемах. Главное для нее - это сохранение канонов стиля casual.

По долгу службы ей приходится оставаться на связи в любое время суток. Бывают нередко ситуации, когда понимаешь, что пока не отреагируешь - спать ложиться нельзя, а комментарий действительно может появиться и в два часа ночи. Отдыхать Захарова предпочитает, наводя красоту в своем доме и организовывая пространство. Она признается, что ей нравится отдых, который должен быть созидательным.
Николай Офицеров
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