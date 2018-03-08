Захарова назвала секреты своей красоты и женственности

«Моя бабушка всю жизнь ходила на каблуках, правда они были невысокими. Вплоть до самого последнего года своей жизни у нее нога была «оформлена», - утверждает, улыбаясь, Захарова.
Представитель МИДа, помимо этого, выступает против стандартов стиля, которые навязываются в масс-медиа. Это она считает проявлением «несвободы человека», ведь каждый волен одеваться так, как ему кажется необходимым. Пресс-секретарь не прибегает к услугам стилистов никогда, даже когда выступает в рамках важных брифингов и на посольских приемах. Главное для нее - это сохранение канонов стиля casual.
По долгу службы ей приходится оставаться на связи в любое время суток. Бывают нередко ситуации, когда понимаешь, что пока не отреагируешь - спать ложиться нельзя, а комментарий действительно может появиться и в два часа ночи. Отдыхать Захарова предпочитает, наводя красоту в своем доме и организовывая пространство. Она признается, что ей нравится отдых, который должен быть созидательным.