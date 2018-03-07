Войска НАТО проведут масштабнейшие учения возле рубежей России

НАТО проведет возле российских рубежей масштабные военные учения с участием авиации и морских судов. Об этом сообщили в американском командовании.

Никита Готский

Североатлантический альянс собирается провести рядом с границами РФ учения, в которым примут участие 45 000 солдат, десятки кораблей и самолетов. Как утверждает американский генерал Роберт Неллер, данное мероприятие состоится в середине осени нынешнего года. Он назвал учения самыми большими, проводившихся на пике «холодной войны».Как сообщает Неллер, маневры состоятся возле скандинавских берегов, конкретный район генерал не уточнил, отметив, что это произойдет возле северных рубежей России. Также он уверен, что со стороны Москвы стоит ожидать демарши, а это только демонстрирует серьезность стратеги, которую ведут Штаты, а сателлиты США в Европе желают их видеть своими защитниками.