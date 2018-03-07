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| | Ксению Собчак внесли в базу сайта "Миротворец"

Ксению Собчак внесли в базу сайта "Миротворец"

Вчера, 20:51
Журналистка Ксения Собчак оказалась в базе данных сайта «Миротворец». Причиной является ее поездка в Крым в 2014 году.

Ксению Собчак внесли в базу сайта "Миротворец"

 

Собчак внесли в «Миротворец» после посещения Крыма в 2014 году. Модераторы портала сообщают, что бывшая ведущая «Дом-2» попала в черный список за «сознательное нарушение рубежей» Украины во время ее поездки на полуостров четыре года назад. Также в «Миротворце» внесены многие российские политики и деятели. Прежде Собчак просила Украину разрешить ей посетить Крым. Киевские дипломаты охарактеризовали запрос ведущей как «политическая шизофрения».

Крым снова является российской землей с марта 2014 года. Население региона после госпереворота в Киеве за референдуме проголосовали за воссоединение с РФ.
Никита Готский
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