Секретные планы запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* раскрыты. СМИ утверждают, что на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком, боевики стягивают все свои силы, чтобы осуществить масштабное наступление.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Анна Котова

Сообщается, что, скорее всего, террористы хотят вернуть обратно подконтрольные до этого территории, которые находились в районе рек Евфрат и Хабур. Отметим, что в этих районах находятся несколько крупных городов и нефтяные поля. Если данная информация подтвердиться, то большое количество боевиков нападут на сирийских военных, которые поддерживаются США и находятся в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасака. Отметим, что сирийские войска превосходят по силе боевиков.Отметим, что террористы получили некоторое время для того, чтобы перегруппировать свои силы. Это произошло из-за того, что правительственные войска Сирии отступили от отвоеванных позиций, направившись в район Африна, где Турция проводит военные действия против курдов. Также сообщается, что у боевиков есть тысячи бойцов, которые расположились в пустынных районах реки Евфрат.