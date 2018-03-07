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| | СМИ узнали о секретных планах ИГИЛ в Сирии

СМИ узнали о секретных планах ИГИЛ в Сирии

Вчера, 19:46
Секретные планы запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* раскрыты. СМИ утверждают, что на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком, боевики стягивают все свои силы, чтобы осуществить масштабное наступление.

СМИ узнали о секретных планах ИГИЛ в Сирии

 

Сообщается, что, скорее всего, террористы хотят вернуть обратно подконтрольные до этого территории, которые находились в районе рек Евфрат и Хабур. Отметим, что в этих районах находятся несколько крупных городов и нефтяные поля. Если данная информация подтвердиться, то большое количество боевиков нападут на сирийских военных, которые поддерживаются США и находятся в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасака. Отметим, что сирийские войска превосходят по силе боевиков.

Отметим, что террористы получили некоторое время для того, чтобы перегруппировать свои силы. Это произошло из-за того, что правительственные войска Сирии отступили от отвоеванных позиций, направившись в район Африна, где Турция проводит военные действия против курдов. Также сообщается, что у боевиков есть тысячи бойцов, которые расположились в пустынных районах реки Евфрат.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Анна Котова
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