ВС РФ: Российская боевая экипировка «Ратник» превзойдет зарубежные аналоги

Российское перспективное боевое обмундирование «Ратник» отвечает аналогичным разработкам иностранных государств и по многим параметрам опережает зарубежные экипировочные костюмы. Такое объявление сделал генерал-полковник Олег Салюков, главнокомандующий Сухопутных войск ВС РФ.

Виктория Озерова

Олег Салюков пообщался с представителями СМИ. В ходе диалога он рассказал о боевой экипировке «Ратник». На данный момент в РФ продолжается снаряжение данным обмундированием подразделений Сухопутных войск. В общем российский экипировочный костюм отвечает аналогичным разработкам других стран, а по уровню персональной защиты даже опережает их: дополнительных 2,5 килограмма массы обеспечивают в 1,3 раза большую площадь прикрытия жизненно важных частей тела военнослужащего.Главнокомандующий уточнил, что «Ратник» превосходит аналоги по нескольким параметрам, включая дальность обнаружения и распознавания целей и стрельбы.