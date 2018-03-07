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| | ВС РФ: Российская боевая экипировка «Ратник» превзойдет зарубежные аналоги

ВС РФ: Российская боевая экипировка «Ратник» превзойдет зарубежные аналоги

Сегодня, 17:40
Российское перспективное боевое обмундирование «Ратник» отвечает аналогичным разработкам иностранных государств и по многим параметрам опережает зарубежные экипировочные костюмы. Такое объявление сделал генерал-полковник Олег Салюков, главнокомандующий Сухопутных войск ВС РФ.

ВС РФ: Российская боевая экипировка «Ратник» превзойдет зарубежные аналоги

 

Олег Салюков пообщался с представителями СМИ. В ходе диалога он рассказал о боевой экипировке «Ратник». На данный момент в РФ продолжается снаряжение данным обмундированием подразделений Сухопутных войск. В общем российский экипировочный костюм отвечает аналогичным разработкам других стран, а по уровню персональной защиты даже опережает их: дополнительных 2,5 килограмма массы обеспечивают в 1,3 раза большую площадь прикрытия жизненно важных частей тела военнослужащего.

Главнокомандующий уточнил, что «Ратник» превосходит аналоги по нескольким параметрам, включая дальность обнаружения и распознавания целей и стрельбы.
Виктория Озерова
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