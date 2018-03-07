Путин в КГБ занимался вербовкой и работой с мигрантами

Ведущий спросил у президента о том, насколько точными были сведения разведки Советского Союза о реальных политических настроениях в Европе и можно ли было по ним предполагать, что СССР в скором времени распадется. Путин ответил, что был рядовым сотрудником и такой вопрос следовало задавать Горбачеву, к которому подобная информация и стекалась.
«Подобной информационной и аналитической работой я не занимался, поэтому в целом сейчас могут сказать, что конкретно из представительства в ГДР и прочих точек доносились до потребителя этой информации, а именно до генерального секретаря. У Горбачева такое спросить значительно легче», - заявил президент.
Путин вместе со своим окружением и представить себе не мог, чем закончился холодная война. Особенно их, однако, удивила скорость, с которой распался Советский Союз.
В ГДР в разведточке Дрездена Путин работал в 1985-1990 годы под псевдонимом Платов. При выборе профессии, признается президент, на него сильнейшее впечатление оказала картина «Щит и меч» о службе советских разведчиков в тылу фашистов.