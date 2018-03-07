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| | Путин в КГБ занимался вербовкой и работой с мигрантами

Путин в КГБ занимался вербовкой и работой с мигрантами

Сегодня, 16:51
Во время своей работы на КГБ в Дрездене (ГДР) тогда еще будущий президент Владимир Путин занимался вопросами, связанными с «вербовочными работами, агентурой и нелегалами». Информацией об этом он поделился с телеведущим Владимиром Соловьевым в ходе съемок нового документального фильма под названием «Миропорядок 2018».

Путин в КГБ занимался вербовкой и работой с мигрантами

 

Ведущий спросил у президента о том, насколько точными были сведения разведки Советского Союза о реальных политических настроениях в Европе и можно ли было по ним предполагать, что СССР в скором времени распадется. Путин ответил, что был рядовым сотрудником и такой вопрос следовало задавать Горбачеву, к которому подобная информация и стекалась.

«Подобной информационной и аналитической работой я не занимался, поэтому в целом сейчас могут сказать, что конкретно из представительства в ГДР и прочих точек доносились до потребителя этой информации, а именно до генерального секретаря. У Горбачева такое спросить значительно легче», - заявил президент.

Путин вместе со своим окружением и представить себе не мог, чем закончился холодная война. Особенно их, однако, удивила скорость, с которой распался Советский Союз.

В ГДР в разведточке Дрездена Путин работал в 1985-1990 годы под псевдонимом Платов. При выборе профессии, признается президент, на него сильнейшее впечатление оказала картина «Щит и меч» о службе советских разведчиков в тылу фашистов.
Николай Офицеров
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