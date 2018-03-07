Володин оправдал Слуцкого и назвал скандал вокруг него "провокацией"

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, не стал исключать, что скандал, связанный с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, вполне может быть грамотно спланированной провокацией. Председатель нижней палаты парламента данную информацию советует проверить и оценивать ее исключительно в рамках действующего законодательства.

Николай Офицеров

», - заявил Володин в ходе встречи с корреспондентами парламентского пула в ходе пресс-конференции в преддверии Международного женского дня. Володин призывает отказаться от враждебных трендов. Также он напомнил, что никто не отменял презумпцию невиновности.Скандал со Слуцким начался после того, как ряд журналисток российских СМИ выступили с заявлением о том, что парламентарий якобы приставал к ним. Сам депутат от ЛДПР утверждает, что данные обвинения являются «поклепом». Думские женщины также призвали считать эти заявления провокацией.