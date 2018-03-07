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| | Володин оправдал Слуцкого и назвал скандал вокруг него "провокацией"

Володин оправдал Слуцкого и назвал скандал вокруг него "провокацией"

Сегодня, 16:37
Вячеслав Володин, спикер Госдумы, не стал исключать, что скандал, связанный с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, вполне может быть грамотно спланированной провокацией. Председатель нижней палаты парламента данную информацию советует проверить и оценивать ее исключительно в рамках действующего законодательства.

Володин оправдал Слуцкого и назвал скандал вокруг него "провокацией"

 

«А что, если это провокация?», - заявил Володин в ходе встречи с корреспондентами парламентского пула в ходе пресс-конференции в преддверии Международного женского дня. Володин призывает отказаться от враждебных трендов. Также он напомнил, что никто не отменял презумпцию невиновности.

Скандал со Слуцким начался после того, как ряд журналисток российских СМИ выступили с заявлением о том, что парламентарий якобы приставал к ним. Сам депутат от ЛДПР утверждает, что данные обвинения являются «поклепом». Думские женщины также призвали считать эти заявления провокацией.
Николай Офицеров
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