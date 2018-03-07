Путин прокомментировал игру "слабыми картами" России

Российский лидер Владимир Путин высказал свое мнение о игре «слабыми картами». Запад считает, что президент «играет» только такими картами в мире.

Никита Готский

По словам президента РФ, если западные государства считают, что Москва играет слабыми картами, то это может означать, что Запад вообще не умеет играть. Не столь силен противник, чего-то ему не хватает, дабы преодолеть Россию.В своем комментарии Владимир Путин вспомнил то время, когда стал мастером спорта. Близкий товарищ нынешнего главы государства, имевший более хорошие спортивные показатели, сказал, что тоже мог бы стать тем, кем стал Путин, если бы имел на то свое желание. Президент добавил, что в тот момент задумался, если бы его друг в действительности хотел являться мастером спорта, то непременно стал им, но ему чего-то не было достаточно: смелости, стремления или силы воли.