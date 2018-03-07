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| | МИД РФ: Между Россией и Белоруссией не ведутся «молочные войны»

МИД РФ: Между Россией и Белоруссией не ведутся «молочные войны»

Сегодня, 15:33
На пресс-конференции представитель МИД Мария Захарова сделала заявление, в котором говорится, что между Россией и Белоруссией не ведутся никакие "молочные войны".

МИД РФ: Между Россией и Белоруссией не ведутся «молочные войны»

 

Таким заявлением Мария Захарова ответила на заданный журналистами вопрос. Россельхознадзор отложил введение санкций против Белоруссии на ввозимые в РФ молочные продукты до 15 марта. Изначально ограничения должны были вступить в силу 28 февраля.

Дипломат проинформировала, что за это время не нашли ни одного "военного" действия между странами по молоку и молочной продукции. Захарова добавила, что торговые связи между столицами государств – это важнейшая отрасль в экономике.

2 марта по поводу санкций высказался глава Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что ограничения на ввоз молока в страну является "наглым политическим инструментом". Также он добавил, что в случае официального принятия санкций он будет действовать в ответ.
Анна Котова
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