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| | МИД: Новое оружие РФ стало ответом на действия НАТО и США

МИД: Новое оружие РФ стало ответом на действия НАТО и США

Сегодня, 15:22
Мария Захарова, занимающая должность официального представителя Министерства иностранных дел России, заявила о том, что презентованные недавно новые образцы российского вооружения являются прямым ответом на действия, исходящие от НАТО и США.

МИД: Новое оружие РФ стало ответом на действия НАТО и США

 

Захарова поведала о том, что на Западе концентрируются лишь на факторе силы, не принимая во внимание другие механизмы, которые можно использовать для достижения безопасности и мира. Мария Захарова пояснила, что передовые российские разработки инновационного вооружения являются закономерными действиями, направленными на нагнетание напряженности со стороны стран, входящих в НАТО, а также непосредственно США. Представитель российского МИД также заметила, что до сих пор данный факт остаётся непонятым, хотя природа действий российской стороны достаточно прозрачна.

Политик также добавила, что союзники Вашингтона и сами США используют метод силы, продавливая свои подходы в рамках международной арены, попросту игнорируя общепризнанные механизмы обеспечения мира и стабильности.
Александр Вест
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