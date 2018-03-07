МИД: Новое оружие РФ стало ответом на действия НАТО и США

Захарова поведала о том, что на Западе концентрируются лишь на факторе силы, не принимая во внимание другие механизмы, которые можно использовать для достижения безопасности и мира. Мария Захарова пояснила, что передовые российские разработки инновационного вооружения являются закономерными действиями, направленными на нагнетание напряженности со стороны стран, входящих в НАТО, а также непосредственно США. Представитель российского МИД также заметила, что до сих пор данный факт остаётся непонятым, хотя природа действий российской стороны достаточно прозрачна.
Политик также добавила, что союзники Вашингтона и сами США используют метод силы, продавливая свои подходы в рамках международной арены, попросту игнорируя общепризнанные механизмы обеспечения мира и стабильности.