Мария Захарова, занимающая должность официального представителя Министерства иностранных дел России, заявила о том, что презентованные недавно новые образцы российского вооружения являются прямым ответом на действия, исходящие от НАТО и США.

Александр Вест

Захарова поведала о том, что на Западе концентрируются лишь на факторе силы, не принимая во внимание другие механизмы, которые можно использовать для достижения безопасности и мира. Мария Захарова пояснила, что передовые российские разработки инновационного вооружения являются закономерными действиями, направленными на нагнетание напряженности со стороны стран, входящих в НАТО, а также непосредственно США. Представитель российского МИД также заметила, что до сих пор данный факт остаётся непонятым, хотя природа действий российской стороны достаточно прозрачна.Политик также добавила, что союзники Вашингтона и сами США используют метод силы, продавливая свои подходы в рамках международной арены, попросту игнорируя общепризнанные механизмы обеспечения мира и стабильности.