СБУ внесла в черный список Долину, Фрейндлих и Гуфа

Ряд российских артистов, включая Алису Фрейндлих, Александра Баширова и Ларису Долину, СБУ включила в черный список. Указ опубликован на сайте украинского Минкульта.

Никита Готский

Согласно документу, в обновленный черный список попали Гуф, Лариса Долина, Александр Миньков, Алиса Фрейндлих, Александр Баширов и иные артисты. По мнению Киева, все они представляют «угрозу национальной безопасности» страны. Сотрудники Министерства культуры Украины составляют черный список по данным нескольких ведомств, включая СБУ.Данный перечень появился летом 2015 года. Указанные в нем деятели не имеют права давать гастроли в пределах Украины, а любые кинокартины с их участием запрещены на территории страны.