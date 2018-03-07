ЦИК: Загитова не нарушала закон в связи с участием в митинге Путина

Ранее в московских «Лужниках» состоялся большой митинг-концерт в поддержку баллотирующегося на новый президентский срок действующего главы государства Владимира Путина. В нем участвовали и лица, которые не достигли совершеннолетия. По мнению Памфиловой, дети часто принимают участие в подобных мероприятиях. Загитова, в свою очередь, не агитировала, и не выступала, поэтому нельзя сказать, что она нарушила закон. Также председатель комиссии напомнила, что фигуристка присутствовала на митинге со взрослыми людьми, которые несут за нее ответственность, в связи с чем нет оснований, дабы Алина Загитова отвечала за свой поступок.
ЦИК: Загитова не нарушала закон в связи с участием в митинге ПутинаСегодня, 14:58
Сегодня в московских «Лужниках» состоялся концерт-митинг в поддержку Владимира Путина, который снова баллотируется на пост президента России. Кроме обычной
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