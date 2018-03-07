"Аллигаторы" и "Терминаторы" успешно прошли учения в Хабаровске

Учения боевых самолетов «Аллигаторы» и «Терминаторы» недавно прошли в Хабаровске. Кадры испытаний попали в Интернет.

Никита Готский

Как сообщается, на территории Хабаровского края «Аллигаторы» и «Терминаторы» занимались отработкой полетов парами. Летчики производили удары по объектам «оппонентов» нерегулируемыми боеголовками и авиационными пушками. Также известно, что целями являлись самые разнообразные огневые пункты, бронетехника и важные объекты инфраструктуры. Чтобы полноценно выполнить боевое задания, пилоты «Терминаторов» и «Аллигаторов» совершили более двух десятков вылетов. Ведущая цель таких тренировок - слетанность пилотов и грамотные действия в военной обстановке. Цель экипажам боевых самолетов удалось выполнить.Первые тренировки молодых пилотов состоялись в январе этого года в Хабаровском крае. «Аллигаторы» отработали задачи по посадке, взлету и легкому пилотажу.