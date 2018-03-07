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| | "Аллигаторы" и "Терминаторы" успешно прошли учения в Хабаровске

"Аллигаторы" и "Терминаторы" успешно прошли учения в Хабаровске

Сегодня, 14:43
Учения боевых самолетов «Аллигаторы» и «Терминаторы» недавно прошли в Хабаровске. Кадры испытаний попали в Интернет.

"Аллигаторы" и "Терминаторы" успешно прошли учения в Хабаровске

 

Как сообщается, на территории Хабаровского края «Аллигаторы» и «Терминаторы» занимались отработкой полетов парами. Летчики производили удары по объектам «оппонентов» нерегулируемыми боеголовками и авиационными пушками. Также известно, что целями являлись самые разнообразные огневые пункты, бронетехника и важные объекты инфраструктуры. Чтобы полноценно выполнить боевое задания, пилоты «Терминаторов» и «Аллигаторов» совершили более двух десятков вылетов. Ведущая цель таких тренировок - слетанность пилотов и грамотные действия в военной обстановке. Цель экипажам  боевых самолетов удалось выполнить.

Первые тренировки молодых пилотов состоялись в январе этого года в Хабаровском крае. «Аллигаторы» отработали задачи по посадке, взлету и легкому пилотажу.
Никита Готский
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