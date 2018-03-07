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| | Путин не обижается на прозвище «мирового злодея»

Путин не обижается на прозвище «мирового злодея»

Сегодня, 14:06
Владимир Путин в своем интервью рассказал, что не обращает внимание на данное ему Западом прозвище «мирового злодея».

Путин не обижается на прозвище «мирового злодея»

 

Недавно с президентом России Владимиром Путиным проходило интервью для съемок документального фильма «Миропорядок 2018». В ходе задаваемых вопросов Владимиру Путину, корреспонденты поинтересовались, как он относится к тому, что Запад называет его «злодеем». На это лидер России ответил, что он привык к их мнению, и не обращает своего внимания на такие детские выходки. Его внимание занимают только интересы России и ее граждан. Политик заявил, что если страна процветает, а народ не бедствует, значит он идет в правильном направлении, а все остальное его вообще не интересует.

18 марта в России состоятся президентские выборы, на которых Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.
Пелагея Лебединская
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