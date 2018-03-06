В университетах Литвы могут ввести лекции об «агрессии России»

В Литве депутаты от консерваторов полагают, что студентам нужно на лекциях рассказывать об «агрессии России». Начинать воздействие на сознание людей в Прибалтийской республике решили с молодежи.

Домбровский Сергей

По мнению народного избранника Жигимантаса Павилениса, студенты университетов обязаны знать правду о «враждебности России». Сейчас в Литве многие политики хотят помириться с Москвой, поэтому лебезят перед представители РФ. Депутат говорит о необходимости избавиться от неправды, которую якобы распространяет Кремль. Его однопартиец Лауринас Кащюнас рассказал об улучшении общения между взрослыми людьми и студентами высших учебных заведений. Молодежь должна понимать политику своей страны и поддерживать ее.Экс-консул Литвы в США Павиленис радуется возобновлению сотрудничества министров республик Прибалтики и Соединённых Штатов. Встреча между политиками состоится в апреле этого года. Павиленис настаивает на необходимости «заставить» Россию соблюдать минские договоренности и покинуть оккупированную территорию на Украине.