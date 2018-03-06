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| | Журналистка «Би-би-си» обвинила депутата Слуцкого в сексуальных домогательствах

Журналистка «Би-би-си» обвинила депутата Слуцкого в сексуальных домогательствах

Вчера, 20:19
Журналистка «Би-би-си» Фарида Рустамова рассказала о сексуальных домогательствах депутата Государственной Думы России Леонида Слуцкого. По словам жалующейся представительницы СМИ, народный избранник вел себя недостойно весной прошлого года.

Журналистка «Би-би-си» обвинила депутата Слуцкого в сексуальных домогательствах

 

В конце марта Фарида Рустамова пришла в личный кабинет Слуцкого, дабы услышать комментарий относительно визита на тот момент кандидата на пост главы Франции Марин Ле Пен в Россию. Депутат не захотел отвечать на вопросы, он ловко ушел от них, сменив тему разговора. Затем Слуцкий предложил Рустамовой покинуть «Би-би-си», пообещав устроить женщину на более перспективное место. Как не пыталась журналистка говорить о работе, народный избранник отказывался поддерживать беседу в этом ключе.

Слуцкий подошел к Рустамовой, взял ее за руку и дотронулся до интимных мест дамы, но быстро отпрыгнул и позволил ей покинуть помещение. Представительница «Би-би-си» обратилась за помощью в думскую комиссию по этике. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обещал разобраться в данной ситуации, но после старта предвыборной кампании у него нет времени. Глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал поведение депутата недостойным, но конкретных шагов, дабы наказать Слуцкого не совершено.
Домбровский Сергей
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