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| | Домогательства или привилегии: Бывшая журналистка рассказала о секретах депутатов Госдумы

Домогательства или привилегии: Бывшая журналистка рассказала о секретах депутатов Госдумы

Вчера, 20:46
Бывшая корреспондентка одного из отечественных изданий рассказала некоторые секреты депутатов Госдумы, свидетелем которых она была. По ее словам, все началось в 2006 году, когда журналистка только начинала свою карьеру.

Домогательства или привилегии: Бывшая журналистка рассказала о секретах депутатов Госдумы

 

Журналистка поведала своим общественности, что в течении 10 лет она вместе с коллегами подвергались домогательствам со стороны депутатов Государственной Думы. Впервые к ней начали домогаться в 2006 году, когда ей было 18 лет. В то время она только начала работать и была наблюдателем на выборах главы Южной Осетии. Там же были и депутаты, которые ее и ее коллег пригласили на закрытый прием, где, по словам депутатов, был и правитель республики. Когда они только сели в машины, в их сторону посыпались оскорбительные шутки, а когда прибыли на мероприятие тут все и началось.

Напоминаем, что в прошлом месяцы текущего года несколько корреспонденток сообщили, что подверглись домогательствам со стороны депутата и представителя партии ЛДПР Леонида Слуцкого. После этого заявления, также о домогательствах со стороны этого же депутата рассказали и остальные жертвы. Сам же Леонид Слуцкий заявил, что это полнейший бред и из него не сделают «русского Харви Вайнштейна».
Анна Котова
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