Мария Захарова указала на ошибку главреда «Эха Москвы»

Захарова пристыдила Венедиктова, который не знает дипломатического протокола. Оказывается, в Европе, России и других странах Азии во время подписания документов принято располагаться под флагами своих держав, а в США, Африке, Южной Америке и некоторых других государствах, список которых есть в каждом МИДе, принято сидеть под флагом своего партнера.
Мария Захарова права, поскольку пресса, как четвертая власть, предъявляет высокие требования к другим ветвям власти, то все журналисты обязаны быть компетентны даже в мелочах.