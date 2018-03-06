СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Мнения

СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Ученые сделали сенсационное открытие.

От Редактора

"Хоть бы не сглазить": Бузова и Батрутдинов публично помирились

Есть ли отношения у артистов?

Сюжеты :

Эксперты дали 3 совета, как сделать защиту Face ID более надёжной Анюта Рай шокировала своими «больными» ногами Блоггер Соболев намекнул на возрождение канала Rakamakafo Навальный показал дом, с которого нельзя смотреть на дачу Шувалова СМИ доказали наличие у Грудинина золота в банке Швейцарии «Историческая личность»: Катя Гордон вступилась за Грудинина Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты Эксперты испытали боевые модули «Соратник» и «Нахлебник» на морозе Фанаты не узнали Кристину Асмус на новом фото Катя Старшова лишилась аккаунта в Instagram
| | Мария Захарова указала на ошибку главреда «Эха Москвы»

Мария Захарова указала на ошибку главреда «Эха Москвы»

Вчера, 19:58
Мария Захарова – представительница МИДа – остро отреагировала на выпад главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, который на своей страничке в социальной сети разместил фотографию, где министр иностранных дел Сергей Лавров сидит под флагом Намибии во время переговоров. Фото снабжено сопроводительной надписью «Лавров перепутал флаги».

 

Захарова пристыдила Венедиктова, который не знает дипломатического протокола. Оказывается, в Европе, России и других странах Азии во время подписания документов принято располагаться под флагами своих держав, а в США, Африке, Южной Америке и некоторых других государствах, список которых есть в каждом МИДе, принято сидеть под флагом своего партнера.

Мария Захарова права, поскольку пресса, как четвертая власть, предъявляет высокие требования к другим ветвям власти, то все журналисты обязаны быть компетентны даже в мелочах.
Сергей Денисов
Новости по теме
Лавров пристыдил журналистов из США за
Лавров пристыдил журналистов из США за "базар" - Захарова

Офпред МИД РФ Мария Захарова в среду, 12 апреля, рассказала об устроенном американскими журналистами "базаре" в особняке дипломатического ведомства России.

Захарова рассказала, как Лавров напоил водкой журналистов
Захарова рассказала, как Лавров напоил водкой журналистов

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью, написанную изданием Швеции Svenska Dagbladet, где рассказывается как министр иностранных дел

Мария Захарова поздравила коллег с Днем дипломатического работника
Мария Захарова поздравила коллег с Днем дипломатического работника

С Днем дипломатического работника поздравила своих коллег сотрудник МИД РФ Мария Захарова. Соответствующую запись она сделала на своей странице в Интернете.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости