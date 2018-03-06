Мария Захарова указала на ошибку главреда «Эха Москвы»

Мария Захарова – представительница МИДа – остро отреагировала на выпад главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, который на своей страничке в социальной сети разместил фотографию, где министр иностранных дел Сергей Лавров сидит под флагом Намибии во время переговоров. Фото снабжено сопроводительной надписью «Лавров перепутал флаги».

Сергей Денисов

Захарова пристыдила Венедиктова, который не знает дипломатического протокола. Оказывается, в Европе, России и других странах Азии во время подписания документов принято располагаться под флагами своих держав, а в США, Африке, Южной Америке и некоторых других государствах, список которых есть в каждом МИДе, принято сидеть под флагом своего партнера.Мария Захарова права, поскольку пресса, как четвертая власть, предъявляет высокие требования к другим ветвям власти, то все журналисты обязаны быть компетентны даже в мелочах.