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| | Ксения Собчак попросила у Киева разрешение на посещение Крыма

Ксения Собчак попросила у Киева разрешение на посещение Крыма

Вчера, 19:42
Ксения Собчак посчитала, что нужно попросить разрешение на въезд на крымские земли у украинского правительства. Об этом кандидат в президенты сообщила 6 марта в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ксения Собчак попросила у Киева разрешение на посещение Крыма

 

На станции задали вопрос по поводу посещения полуострова. Собчак ответила, что отправила письмо в украинское посольство и теперь партия «Гражданская оборона» ждет ответ. Кандидат в президенты посчитала, что самым верным решением будет ехать на территорию Крыма через Украину. В конце Ксения Собчак подытожила, что если получит разрешение на въезд, то сразу же поедет туда со своей предвыборной программой.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты не намерена ехать в Крым, так как считает, что полуостров принадлежит украинской территории. Ксения Собчак посчитала жителей Крыма неполноценными по отношению к миру. Также она добавила, что в скором времени полуостров будет нищать, поэтому средств из казны России понадобится больше.

Известно, что жители Крыма не согласились с позицией выдвиженцы в президенты.
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Комментарии (1):

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Ксения, Собчак,её мама русофобка Нарусева губернатор Тувы, Кудрин, Чубайс, порождения,- ВВП ещё не такое отмочат. им с такой крышей, можно всё, обидно что народ сделали массовкой, видимо олигархат бессмертен но правда до выборов...
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