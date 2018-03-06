Ксения Собчак попросила у Киева разрешение на посещение Крыма

Ксения Собчак посчитала, что нужно попросить разрешение на въезд на крымские земли у украинского правительства. Об этом кандидат в президенты сообщила 6 марта в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

На станции задали вопрос по поводу посещения полуострова. Собчак ответила, что отправила письмо в украинское посольство и теперь партия «Гражданская оборона» ждет ответ. Кандидат в президенты посчитала, что самым верным решением будет ехать на территорию Крыма через Украину. В конце Ксения Собчак подытожила, что если получит разрешение на въезд, то сразу же поедет туда со своей предвыборной программой.Ранее сообщалось, что кандидат в президенты не намерена ехать в Крым, так как считает, что полуостров принадлежит украинской территории. Ксения Собчак посчитала жителей Крыма неполноценными по отношению к миру. Также она добавила, что в скором времени полуостров будет нищать, поэтому средств из казны России понадобится больше.Известно, что жители Крыма не согласились с позицией выдвиженцы в президенты.