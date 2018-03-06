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| | Жириновский и Собчак опять устроили перепалку на дебатах

Жириновский и Собчак опять устроили перепалку на дебатах

Вчера, 19:16
Двое политических деятеля, выступающих в этом году в качестве кандидатов в президенты Российской Федерации, Ксения Собчак вместе с Владимиром Жириновским вновь вступили в словесную перепалку друг с другом во время дебатов на одном из федеральных каналов. В ответ на заявление Жириновского о том, что его оппонент должна вести себя достойно, Собчак напомнила, что политик все еще не извинился за прошлые оскорбления.

Жириновский и Собчак опять устроили перепалку на дебатах

 

Претенденты на пост главы Российской Федерации в лице Владимира Жириновского и его оппонента Ксении Собчак опять начали перепалку вместо предвыборных дебатов во время трансляции на одном федеральных телеканалов. Все началось с замечания Жириновского о том, что его собеседница обязана себя вести подобающим образом, на что Собчак парировала обвинением в том, что сам политик по сей день не извинился за ранее нанесенные оскорбления.

Это не первая перепалка в эфире между этими двумя политическими деятелями. На прошлых дебатах к сдержанному поведению Жириновского призывала Собчак, но политик начал оскорблять его, за что Ксения Собчак облила его водой из стакана.

Временем позже политические кандидаты начали ссору из-за своих родственников. После того, как Ксения Собчак выразила свое мнение о том, что сын Жириновского занимает свое нынешнее положение только благодаря отцу, Жириновский задал риторический вопрос о том, не открыл ли дорогу в жизни Собчак ее покойный отец.
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