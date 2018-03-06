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| | Депутат из Екатеринбурга сбежал от нападок Собчак в Париж

Депутат из Екатеринбурга сбежал от нападок Собчак в Париж

Вчера, 19:51
Депутат гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик уехал на неопределенное время в Париж. Там он собирается «отсидеться», пока не разрешится уголовное дело в его отношении, возбужденное за экстремизм по заявлению кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

Депутат из Екатеринбурга сбежал от нападок Собчак в Париж

 

В личном микроблоге депутат из Екатеринбурга Евгений Боровик сообщил, что сейчас находится в Париже. Там он будет проживать, пока не решится вопрос об уголовном деле за разжигание ненависти и вражды, возбужденное против него по инициативе Ксении Собчак. Кандидат в президенты РФ пожаловалась в СК на чиновника после того, как он в своем Facebook-аккаунте предложил пользователям придумать лучшее оскорбление для нее. Евгений Боровик пообещал после разрешения вопроса обязательно вернуться на малую родину, а пока в Париже будет искать любовь.

В отсутствии Боровика приемы будет вести его помощник Святослав Штукин, он также будет сообщать депутату о развитии событий.
Виктория Озерова
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