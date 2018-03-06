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| | Путин объяснил, кто является самостоятельным игроком на международной арене

Путин объяснил, кто является самостоятельным игроком на международной арене

Сегодня, 18:14
Глава РФ Владимир Путин давал интервью журналисту и телевизионному ведущему Владимиру Соловьеву. На вопрос о самостоятельных игроках на международной арене Путин ответил Россия, затем многозначительно прервал свою речь и сказал, что есть еще несколько государств.

Путин объяснил, кто является самостоятельным игроком на международной арене

 

Лидер РФ не стал называть страны, имеющие влияние на международной арене, поскольку он не отвечает за них. Владимир Соловьев опубликовал на своей странице в социальных сетях отрывок из фильма «Новый миропорядок» с участием Путина. Ведущий рекламирует этот проект, дабы привлечь внимание пользователей. Журналист обещает интересный диалог между ним и президентом России, поэтому советует зрителям не пропустить данный фильм. Точная дата выхода интервью Путина не обнародуется, но произойдет это в ближайшее время.
Домбровский Сергей
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