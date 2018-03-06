Путин объяснил, кто является самостоятельным игроком на международной арене

Глава РФ Владимир Путин давал интервью журналисту и телевизионному ведущему Владимиру Соловьеву. На вопрос о самостоятельных игроках на международной арене Путин ответил Россия, затем многозначительно прервал свою речь и сказал, что есть еще несколько государств.

Домбровский Сергей

Лидер РФ не стал называть страны, имеющие влияние на международной арене, поскольку он не отвечает за них. Владимир Соловьев опубликовал на своей странице в социальных сетях отрывок из фильма «Новый миропорядок» с участием Путина. Ведущий рекламирует этот проект, дабы привлечь внимание пользователей. Журналист обещает интересный диалог между ним и президентом России, поэтому советует зрителям не пропустить данный фильм. Точная дата выхода интервью Путина не обнародуется, но произойдет это в ближайшее время.