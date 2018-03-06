Путин объяснил, кто является самостоятельным игроком на международной арене

Лидер РФ не стал называть страны, имеющие влияние на международной арене, поскольку он не отвечает за них. Владимир Соловьев опубликовал на своей странице в социальных сетях отрывок из фильма «Новый миропорядок» с участием Путина. Ведущий рекламирует этот проект, дабы привлечь внимание пользователей. Журналист обещает интересный диалог между ним и президентом России, поэтому советует зрителям не пропустить данный фильм. Точная дата выхода интервью Путина не обнародуется, но произойдет это в ближайшее время.
Путин объяснил, кто является самостоятельным игроком на международной аренеСегодня, 18:14
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